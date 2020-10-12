Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу
"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября", — сказала собеседница агентства.
По словам Пшеничной, россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы.
Напомним, в Прикамье за минувшие сутки выявлено 104 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10818.
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