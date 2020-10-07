В Прикамье поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппа
На сегодняшний день в регион поставлено более 834 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения – 461 тыс. доз, для детей – почти 373 тыс. доз.
С начала прививочной кампании прививки поставили более 520 тыс. жителей, в том числе 170 тыс. детей. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.
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