По факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное дело

В число тех, кто может нести ответственность за трагедию с 9-летним ребенком, может попасть администрация Мотовилихинского района Перми, а также управляющая компания или ТСЖ. ЧП на детской площадке произошло еще 27 сентября, все это время за жизнь ребенка боролись врачи, однако накануне ребенка не стало. Камера запечатлела момент трагедии, видео выложили в интернет. Пользователи выражают соболезнования родственникам и спорят о том, кто же виноват в данном случае. Лина рассказала, что качели стояли во дворе, сколько она себя помнит. А вот после случившегося их убрали, оставив только те, на которых «солнышко» не покрутить.

Лина Манькова: "Приехала скорая, пытались его откачать. Не смогли, увезли потом его".

Травмы оказались смертельными, спасти девятилетнего школьника не удалось. Правоохранительные органы отреагировали на происшествие. Если пользователи строят догадки, то в Следственном комитете намерены ответственных найти. Пока что уголовное дело возбуждено по факту.

Виталий Путилов, следователь по особо важным делам СО по Мотовилихинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются лица, ответственные за установку данных качелей, их безопасность".Вторая часть 109 статьи Уголовного кодекса предусматривает до трёх лет лишения свободы. Речь в данном случае идёт о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Юрий Антонов, помощник прокурора Мотовилихинского района г. Перми: "Это может быть управляющая организация, ТСЖ или управляющая компания, это может в определённой ситуации администрация района".

Также в прокуратуре сообщили, что постараются свою проверку завершить максимально быстро, при необходимости привлекут специалистов, чтобы полностью представлять картину случившегося.

Непоправимое случается в доли секунды, и порой, угрозу в себе таят вещи привычные, предназначенные для развлечения, или, например, занятий спортом. Примеров тому достаточно, и порой они очень печальные.

Так, трагедией закончилось три года назад падение ворот на девочку в селе Орда, врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти не удалось. И точно так же ворота стояли на поле много лет, и вряд ли кто-то мог спрогнозировать такой финал.

В прошлом году ворота упали на малыша в Закамске, ребёнок остался жив, отделавшись несколькими травмами. Что касается трагедии дня сегодняшнего - расследование продолжается.