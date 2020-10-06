За минувшие сутки в Прикамье выявлено 88 случаев коронавируса, 5 человек скончались
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10336. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 5 октября – 1,09).
Из 88 новых инфицированных – 33 мужчины, 52 женщины, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 5 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 297 человек, еще 196 человек умерли от сопутствующих заболеваний.
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