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По прозвищу «Стиляга». В Перми задержан наркодилер из Свердловской области
"Подозреваемый в качестве пассажира на такси следовал к предполагаемому покупателю. У мужчины обнаружили около 100 граммов синтетического наркотика. Известно, что клиенту он пообещал привезти гашиш. По мнению сыщиков, употребление изъятого зелья как растительного наркотика могло бы крайне негативно отразиться на здоровье потребителей," - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Злоумышленник попытался убедить оперативников, что совершенно случайно нашел упаковку с запрещенным веществом в лесу. В полиции к этой версии отнеслись скептически. Оперативники рассказали, что за 100 граммов синтетики «Стиляга» оставил в залог свой личный автомобиль. Машину планировал выкупить после сбыта наркотика предполагаемому покупателю в Перми.
По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сам задержанный заключён под стражу.
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