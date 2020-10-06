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В Соликамске на ребенка напала бродячая собака
После вызова скорой пришлось подождать, говорят родственники. Хотя в Соликамской службе скорой помощи сообщили, что было два вызова, и первый почему-то оформили на женщину 30 лет с травмой головы. Затем был второй звонок, и там уже сообщили про девочку.
Валерий Визгунов, старший врач смены станции скорой медицинской помощи г. Соликамска: "В экстренном порядке была отозвана бригада с менее срочного вызова, и направлена по данному адресу. По прибытию на вызов выяснилось, что ребёнка увезли своим транспортом". Помощь оказана, наложены швы, прописано лечение. Другой вопрос, который задают жители Соликамского микрорайона - почему по соседству с ними проживают бродячие собаки, которых кто-то подкармливает, но домой не забирает.
Алёна Магель, директор управления благоустройства Соликамского городского округа: "По данному адресу заявки в управление благоустройства не было, не поступало никаких обращений". Фотографии минувшего дня - несколько собак свободно прогуливается, пусть и ни на кого не нападая. Но последний случай показал, что ситуация может стать непредсказуемой.
История оказалась резонансной. Бурное обсуждение идёт в постах об этом происшествии, как всегда, пользователи разделились: кто-то винит во всём собак, а кто-то - людей.
После того как ситуация стала достоянием общественности, в дело вмешалась прокуратура. Сейчас ведомство проверяет, насколько была оперативной медицинская помощь, и почему среди бела дня собаки кусают детей. Ольга Константинова, прокурор г. Соликамска: "Безусловно, у каждого ЧП будет своя фамилия, имя, отчество. Будут приняты меры прокурорского реагирования".
После проверки, сообщила городской прокурор, станет понятно, какая ответственность и на ком лежит. После персонификации вины прокурор может обратиться в суд в интересах потерпевшей, точно так же, как это могут сделать и родственники девочки, которые сейчас обсуждают, как лучше им действовать - самим или при поддержке прокуратуры. Что касается собаки, напавшей на ребёнка, именно её последние сутки не видел никто из участников этой истории.
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