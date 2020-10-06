← Без квартиры, но с ипотекой. Как решают проблему дольщиков Первого пермского микрорайона
В двух районах Перми откроются городские сельскохозяйственные ярмарки →
В Перми стартует XI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
Прямые трансляции программ всех фестивальных дней будут организованы в 25 территориях Прикамья – филиалах Виртуального концертного зала Пермской краевой филармонии.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Без квартиры, но с ипотекой. Как решают проблему дольщиков Первого пермского микрорайона
Последнее "солнышко": в Перми ребенок погиб, упав с качелей
В Прикамье отметили День учителя
Прибывших из-за рубежа пермяков штрафуют за отсутствие результатов тестирования на COVID-19
В пермском транспорте проверяют соблюдение масочного режима
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.10.2020
Профессиональный спорт Прикамья: кто остался в строю?
В Прикамье 13 тысяч педагогов получили первую федеральную выплату за классное руководство
Краевой суд рассматривает апелляцию застройщиков Первого пермского микрорайона
В пермских многоэтажках появятся новые лифты
Добавить комментарий: