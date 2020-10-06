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Без квартиры, но с ипотекой. Как решают проблему дольщиков Первого пермского микрорайона
Юлия Колокольникова: "Мы живем сейчас в очень стесненных условиях, у нас вложен сюда материнский капитал". В конце мая этого года судебное следствие подошло к логическому завершению. В Мотовилихинском районном суде для супругов Лобановых — руководителей компании застройщика «Камстройинвест» прозвучал приговор - 6 лет колонии для Алексея и 6,5 для Ирины.
Накануне уже в краевом суде, во время рассмотрения апелляции муж до последнего настаивал на невиновности жены.
Алексей Лобанов: "Лобанова Ирина Александровна ни формальными, ни реальными полномочиями в совете директоров не обладала".
А еще говорил, что и сам не причастен к банкротству застройщика. Все деньги якобы шли на объект - «заморозка» просто стечение обстоятельств. Впрочем, суд к этим аргументам не прислушался. Александр Богомягков, судья Пермского краевого суда: "Постановление Мотовилихинского районного суда города Перми от 25 мая 2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного Лобанова - без удовлетворения".
Никто из обманутых дольщиков в краевой суд так и не пришел. В личном общении признаются, люди просто устали от бесконечных разбирательств. Пока заседания продолжаются, приходится зарабатывать на очередной платеж ипотеки на несуществующую квартиру. Решение суда есть, а дома так и стоят недостроенные. На стройке ни души, этим летом здесь даже охрану убрали. Единственный останавливающий фактор - небольшой навесной замок. Впрочем, как говорят местные жители, в этом квартале уже брать нечего.
По словам краевых властей, достраивать микрорайон после такого простоя действительно нет никакого смысла. А вот получить государственную компенсацию вполне реально, сразу после заседания наблюдательного совета. Точной суммы, правда, не называют, но в пределах сегодняшних средних цен на квартиры в Лобаново.
Фаина Минх, начальник управления жилищной политики, заместитель министра строительства Пермского края: "Мы ожидаем начало выплат в конце этого года, начале следующего года".
Что касается семьи Лобановых, то и вторую апелляционную жалобу краевой суд также не удовлетворил. Трое их несовершеннолетних детей на время заключения родителей остаются под опекой государства.
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