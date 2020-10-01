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Краснокамским "Ласточкам" добавили остановок и сократили время в пути
Для удобства пассажиров также с 1 октября все скоростные электропоезда направления Пермь – Краснокамск будут останавливаться на о.п. Железнодорожная. При этом время следования "Ласточки" по маршруту уменьшится на 2 минуты за счет сокращения продолжительности стоянки на станции Оверята.
Из Краснокамска "Ласточка" будет отправляться в 06:41, 09:07, 15:01, 17:17, 20:04. Из Перми – в 06:43, 13:50, 15:20, 17:23, 18:54.
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