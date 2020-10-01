1 октября - Международный день пожилых людей

По инициативе ООН в 1990 году учрежден Международный день пожилых людей. Для привлечения внимания людей к проблемам людей в возрасте и соблюдению их прав по всему миру организовывают фестивали, конференции и конгрессы, общественные организации устраивают благотворительные акции. Старшее поколение поздравил с праздником глава Пермского края Дмитрий Махонин. "Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!Поздравляю вас с Днем старшего поколения.Вы одни из самых активных жителей Пермского края. Практически все, что сделано в регионе – создано вашими руками. На протяжении многих лет вы развивали промышленность, сельское хозяйство, образование, медицину, науку, культуру. И сегодня остаетесь нашими главными помощниками в решении важных задач. Уверен, люди с таким богатым жизненным опытом – лучшие эксперты в любом вопросе.Отдельная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны – вы отстояли независимость нашей Родины, восстановили страну, воспитали достойное поколение. Мы восхищаемся вашей мудростью, оптимизмом, умением трудиться на совесть.Забота о вас и вашем здоровье - наш долг и главный приоритет в работе. Мы продолжим делать все, чтобы вы чувствовали себя комфортно и счастливо в Пермском крае. Имели возможность заниматься спортом, путешествовать по краю, осваивать новые профессии и технологии, участвовать в культурной жизни, получать качественную социальную и медицинскую помощь.Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, тепла и внимания близких", - отметил в своем поздравлении глава Пермского края Дмитрий Махонин.Старшее поколение жителей Перми с международным Днём пожилых людей поздравил глава города Дмитрий Самойлов: "Уважение к пожилым людям, крепкие связи между поколениями являются одной из важнейших ценностей российского общества. И в этот праздник я обращаюсь к старшему поколению жителей Перми, ветеранам со словами особой благодарности. Каждый из вас, где бы он ни работал, внес свой вклад в общие достижения города, края и в целом нашей большой страны. За вашими плечами много десятилетий самоотверженного труда. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, наставниками и верными помощниками для молодежи. Вызывает огромное уважение ваше неравнодушие и активное участие в общественной и культурной жизни города. Поздравляю вас с международным Днем пожилых людей! Жизненных сил вам и оптимизма, крепкого здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья".