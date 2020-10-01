Добро пожаловать в реальный мир прикамского здравоохранения

О незначительном росте заболеваемости коронавирусом заявляют в краевом Минздраве, особое внимание обращают на рост числа пациентов с ОРВИ. Подтверждение - серьезные очереди в поликлиниках из тех, кто пришел к врачу самостоятельно, без прохождения теста на COVID. Тем временем социальные сети заполнили фото и видео других очередей - из скорых. Колонны автомобилей замечены и у кабинетов компьютерной томографии, и на госпитализацию пациентов с коронавирусом. Вереница машин скорой помощи — наглядная и даже пугающая иллюстрация возвращения ковида в город. Очередь из медицинских карет очевидцы засняли у медсанчасти №1. В машинах скорой находились пациенты на компьютерную томографию.Муж Екатерины с подозрением на пневмонию в очереди на КТ провел почти всю ночь - перед ним 40 бригад. Мужчина просидел в машине 8 часов. С девушкой удалось связаться только по телефону, она тоже заболела.Екатерина Солтыс: "Мужа увезли на компьютерную томографию в десять вечера, и до шести утра он сидел в машине скорой помощи". Пока город обслуживают четыре томографа. Еще один аппарат планируют запустить в конце следующей недели. В Минздраве целый день проходят совещания, связанные с ростом заболеваемости, поэтому ответ на наш вопрос «Когда конкретно?» удалось получить только в письменной форме.Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края: «В настоящее время заказаны необходимые детали для восстановления работоспособности аппарата КТ в городской больнице № 6». При их поступлении они будут установлены, и аппарат возобновит свою работу, ориентировочно в конце следующей недели».Цепочка из скорых образовалась возле больницы на улице Никулина. В очереди 23 бригады, на этот раз — на госпитализацию. В бывшем отделении нейротравмы развернули 180 дополнительных коек для больных ковидом.Среди частых вопросов: «Что делать, если врач так и не пришел на дом?» на горячей линии ответили:- Ну тогда придется идти в поликлинику, если по звонку никто не приедет.А если у меня ковид?- Не факт, что это именно он.По словам пациентов, неотложный прием в поликлинике ведут три врача, но, судя по очереди, этого недостаточно. Когда мы решили получить талон, они и вовсе закончились.Попробуем попасть к врачу без записи. Талон в неотложку оказался больше недоступен. Можно пойти к участковому врачу, но ближайшая запись к нему практически через неделю.Светлана Петрова своей очереди в поликлинике дождалась с трудом. В узком коридоре по 25-30 человек. В одном потоке находятся заболевшие ОРВИ и возможные пациенты с коронавирусом.Светлана Петрова: "Если бы я знала, что такая толпа в кабинет, я бы лучше дома была и никуда не ходила".По словам врачей, они делают все возможное, чтобы оказать медицинскую помощь, работают до последнего пациента, но наплыв заболевших слишком большой. Системного решения проблемы пока нет. Каждая поликлиника сама решает, как ей сейчас работать.Алексей Савастьянов, главный врач городской клинической поликлиники № 2: "Сейчас нагрузки на бригады увеличены в два-три раза. Мы планируем увеличить отделения неотложной помощи сотрудниками терапевтических отделений".В Минздраве рост очередей связывают с сезонным ОРВИ. Пациенты жалуются - врачи отказывают им в тесте на коронавирус.Оптимальный вариант в таком случае — обратиться в частную лабораторию. А лучше, говорят медработники, вообще не болеть, для этого нужно соблюдать элементарные правила ковидного времени: маски, перчатки и социальная дистанция.