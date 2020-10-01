За сортировку мусора положена скидка

Быть экологически ответственным в современных реалиях не только модно, но еще и выгодно. По поручению главы региона Дмитрия Махонина, в крае реализуется пока пилотный проект, участники которого, а это почти 17 тысяч человек, сортируют мусор и платят за его вывоз на 5% меньше.Сполоснуть стеклянную бутылку из-под сока и отнести ее на балкон — вся процедура занимает меньше минуты. Для Никиты Юрганова — это уже привычный, ежедневный ритуал.Никита Юрганов: "Установил коробки у себя на балконе, каждую подписал, чтобы знать, что куда. И теперь раздельно все складываю, чтобы вынести на контейнер и дать мусору вторую жизнь".Из автомобильных шин делают резиновое покрытие для детских площадок, из пластиковых бутылок - щетки для уборки улиц, из макулатуры - картон.Пока мусор разделяют по двум контейнерам — в рыжий кладут стекло, макулатуру, металл, пластик — все, что можно переработать. В зеленый контейнер все остальные отходы.Мусор везут не на полигон, как раньше, а в сортировочный цех. Такой в рамках нацпроекта «Экология» появился, например, в Лобаново.Быть экологически ответственным в современных реалиях не только модно, но еще и выгодно. По поручению главы региона Дмитрия Махонина, в крае реализуется пока пилотный проект, участники которого, а это почти 17 тысяч человек, сортируют мусор и платят за его вывоз на 5% меньше.Дарья Некрасова, начальник отдела специальных проектов Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Возможно, будет больше, сейчас пока мы сказать не можем. Задача пилотного проекта определить, сколько для граждан можно сделать скидку в части оплаты за вывоз ТКО".Новые квитанции, с учтенной 5-процентной скидкой, были отпечатаны накануне. Сегодня платежки уже в почтовых ящиках у участников пилотного проекта.Алексей Устенцев, руководитель управления развития и клиентского сервиса КРЦ Прикамье: "До 30 сентября все абоненты получат новые квитанции в своих почтовых ящиках. В Дзержинском районе группа домов — там люди и получат эту скидку в размере 5%".Дом Никиты Юрганова, как раз в их числе. Вместо 80 рублей, молодой человек теперь будет платить 76. Бонус - пусть пока и небольшой.Что касается результатов самого пилота — за месяц работы проекта было собрано 5,5 тысяч тонн отсортированного мусора — что запросто может стать покрытием для десятка детских площадок.