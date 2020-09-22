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Программы по благоустройству дворовых территорий в Перми продлены до 2023 года
В бюджете Перми на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий предусмотрены средства в размере 97 млн рублей ежегодно.
До 2023 года также продлено расходное обязательство по обустройству детских игровых или спортивных площадок на земельных участках многоквартирных домов и на территориях частного сектора. В бюджете на 2021-2023 годы на реализацию расходного обязательства предусмотрено около 141 млн рублей ежегодно.
Благоустройство частного сектора ведется сразу по нескольким направлениям: это ремонт дорог, обустройство тротуаров, строительство сетей освещения и детских площадок. В рамках городской программы по благоустройству микрорайонов частной жилой застройки ведется текущий и капитальный ремонт автодорог и тротуаров, устанавливается освещение, обустраиваются детские игровые и спортивные площадки, появляются оборудованные места сбора отходов.
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