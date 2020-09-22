«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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21.09.2020 в 11:40
21.09.2020 в 11:16
19.09.2020 в 15:25
19.09.2020 в 11:30
18.09.2020 в 12:33
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
17.09.2020 в 18:19
08.09.2020 в 10:15
03.09.2020 в 16:50
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.09.2020
Программы по благоустройству дворовых территорий в Перми продлены до 2023 года
Полицейские и представители банков призвали пермяков к бдительности
Родители могут оценить бесплатное питание школьников
«Сохраним лес»: жители Прикамья высадили за день более 1000 деревьев
Коронавирус: где быстро сдать тест и проверить лёгкие?
В Перми пройдет прямая линия по вывозу ТКО
В Кудымкаре построили первую в Прикамье модульную лыжную базу
Как заработать на продаже секонд-хенда
В ПГНИУ и Политехе коронавирус нашли у 19 человек
Депутаты оценят готовность Перми к отопительному сезону
Новый виток пандемии: пермские вузы переходят на «гибридное» обучение
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2020
«Закрытый сезон»: Самая актуальная премьера осени на телеканале «Россия»
Таргетированная реклама: в чем смысл?
В Перми стартовала Всероссийская олимпиада школьников
В Краснокамске появятся новые остановки по маршруту курсирования «Ласточек»
«Подышите в трубочку»: в Перми ловили опасных водителей
СЕРИАЛЫ НОВОГО СЕЗОНА ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»
Объем перерабатываемого мусора в Прикамье планируют увеличить в 14 раз
В Перми по ночам будет ограничено движение транспорта на пересечении ул. Ленина и Компроса
Пермяков призывают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля
Сколько стоит продвижение в социальных сетях?
В крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Программы по благоустройству дворовых территорий в Перми продлены до 2023 года
Полицейские и представители банков призвали пермяков к бдительности
«Сохраним лес»: жители Прикамья высадили за день более 1000 деревьев
Коронавирус: где быстро сдать тест и проверить лёгкие?
В Перми пройдет прямая линия по вывозу ТКО
В Кудымкаре построили первую в Прикамье модульную лыжную базу
В ПГНИУ и Политехе коронавирус нашли у 19 человек
Депутаты оценят готовность Перми к отопительному сезону
Новый виток пандемии: пермские вузы переходят на «гибридное» обучение
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.09.2020
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