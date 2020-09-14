Бегуны со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
Среди женщин победительницей стала Анастасия Слепнёва из Перми, она поднялась на вершину за 4 минуты 57 секунд. Среди мужчин третий год подряд победу одержал Андрей Шкляев из Удмуртии, который покорил трамплин в финальном забеге за 3 минуты и 31 секунду.
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