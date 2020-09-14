Выборы состоялись. Подсчитано 100% бюллетеней

Региональная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов губернатора Пермского края. Средняя явка составила почти 36 процентов. Для выявления победителя одного тура оказалось достаточно. Действующий глава Прикамья Дмитрий Махонин набрал 75,71 процента, на втором месте Ксения Айтакова с результатом в 13, 62 сотых процента, Олег Постников на третьей позиции — около 7 процентов, у Евгения Козлова — чуть больше двух. "Выборы состоялись. Мы можем говорить уже гарантированно. Подсчитано 100% бюллетеней. Явка достаточно высокая для Пермского края - 35,7%. Существенных нарушений не выявлено. Послезавтра соберется Избирательная комиссия и подведет официальные итоги", - рассказал Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края.Также определились имена и новых депутатов Законодательного собрания Пермского края. Довыборы проходили по трем округам. По 2 округу победу одержал Вячеслав Григорьев, по 13 — Павел Кузьмин, по 17 — Антон Удальев. За ходом голосования все три дня следили 8 с половиной тысяч наблюдателей, из них 5 тысяч - это представители Общественной палаты Прикамья. На горячую линию в итоге поступило два десятков звонков, но серьезных нарушений зафиксировано не было.Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Все прошло спокойно, весь процесс был легитимным. Как таковых нарушений зафиксировано не было, были, я бы сказал, некоторые недоразумения на участках, когда не поняли друг друга либо наблюдатель, либо посланный кандидатом на пост губернатора член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Но все эти недоразумения, в том числе при участии общественной палаты, были разрешены».