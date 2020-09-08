В торговых центрах Перми открываются прививочные кабинеты, в которых можно поставить вакцину от гриппа. Пока их не так много, как было обещано. Медики на подобные площадки выходят впервые.Как и положено торговом центре, любое дело начинается с рекламы. Сделать прививку волонтеры предлагают прямо на улице.Прививку от гриппа можно сделать бесплатно. Из документов - любое удостоверение личности, медицинский полис иметь при себе не обязательно. Главное помнить, что на момент вакцинации надо быть здоровым.Процедура занимает не больше 5 минут: осмотр врача, заполнение документов и сам укол. Как показывает первый опыт, желающих привиться в этом сезоне особенно много. Прививки делают даже те, кто раньше относился к ним скептически и вообще гриппом никогда не болел.В Прикамье уже поступило более 1,5 миллионов доз российской вакцины "Совигрипп". Важно, что она работает против штаммов, которые никогда не циркулировали на территории региона.В Роспотребнадзоре напомнили, что грипп и COVID - совершенно разные вирусы, и их совмещение может грозить серьезными последствиями.Адреса торговых центров, в которых можно будет пройти вакцинацию, будут еще уточняться, их количество будет только расти. В лидерах Кировский район Перми. В ближайшее время вакцинацию планируют начать и на базе МФЦ. Но не стоит забывать и про обычные поликлиники.