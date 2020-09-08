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В торговых центрах Перми открываются прививочные кабинеты
Прививку от гриппа можно сделать бесплатно. Из документов - любое удостоверение личности, медицинский полис иметь при себе не обязательно. Главное помнить, что на момент вакцинации надо быть здоровым.
Процедура занимает не больше 5 минут: осмотр врача, заполнение документов и сам укол. Как показывает первый опыт, желающих привиться в этом сезоне особенно много. Прививки делают даже те, кто раньше относился к ним скептически и вообще гриппом никогда не болел.
В Прикамье уже поступило более 1,5 миллионов доз российской вакцины "Совигрипп". Важно, что она работает против штаммов, которые никогда не циркулировали на территории региона.
В Роспотребнадзоре напомнили, что грипп и COVID - совершенно разные вирусы, и их совмещение может грозить серьезными последствиями.
Адреса торговых центров, в которых можно будет пройти вакцинацию, будут еще уточняться, их количество будет только расти. В лидерах Кировский район Перми. В ближайшее время вакцинацию планируют начать и на базе МФЦ. Но не стоит забывать и про обычные поликлиники.
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