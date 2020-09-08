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"На костях людей нельзя строить суд!" Жители Кочёво собирают подписи под петицией о запрете стройки
Жители Кочёво возмущены до предела новостью, что на месте привычного парка власти намерены возвести здание суда. Возле поклонного креста регулярно проходят молебны, да и скамейки с деревьями жаль.
Как рассказали местные жители, раньше землю, находившуюся в зоне парка, нельзя было отдавать под строительство.
В советский период это место называлось площадь красных партизан. Позже территория заросла. Сегодня здесь две части. На одной - местная Аллея Славы, другая часть так и не дождалась реконструкции.
По словам кочёвцев, по программе инициативного бюджетирования в прошлом году должны были облагородить всю территорию парка, однако обустроили только треть территории. Заброшенную часть парка и намерены отдать под стройку. Местные жители против. Их главный козырь - когда-то на этом месте стояла церковь, а значит, было и кладбище, на котором даже есть могилы солдат Великой Отечественной, умерших в госпиталях.
Анна Кучевасова: "На этом месте, на костях наших людей, нельзя строить суд. Это не по-человечески".
В администрации Кочёвского округа уверяют, что по закону никаких препятствий для строительства нет - участок свободен от планов и захоронений. Официальных данных о захоронениях на этом месте нет.
В ближайшем будущем власти намерены открыть детскую площадку рядом с Аллеей Славы, поклонный крест перенести. Территория должна значительно преобразиться. Но местные жители стоят на своем - в Сети собирают подписи под петицией о запрете стройки. Есть уже 53 автографа.
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