"На костях людей нельзя строить суд!" Жители Кочёво собирают подписи под петицией о запрете стройки

В Кочёво местные жители собирают подписи под петицией с требованием остановить строительство здания суда на месте парка. Пока людей волнуют только планы властей. Как рассказывают местные жители, на том месте, где должна начаться стройка, расположено старинное кладбище.Жители Кочёво возмущены до предела новостью, что на месте привычного парка власти намерены возвести здание суда. Возле поклонного креста регулярно проходят молебны, да и скамейки с деревьями жаль.Как рассказали местные жители, раньше землю, находившуюся в зоне парка, нельзя было отдавать под строительство.В советский период это место называлось площадь красных партизан. Позже территория заросла. Сегодня здесь две части. На одной - местная Аллея Славы, другая часть так и не дождалась реконструкции.По словам кочёвцев, по программе инициативного бюджетирования в прошлом году должны были облагородить всю территорию парка, однако обустроили только треть территории. Заброшенную часть парка и намерены отдать под стройку. Местные жители против. Их главный козырь - когда-то на этом месте стояла церковь, а значит, было и кладбище, на котором даже есть могилы солдат Великой Отечественной, умерших в госпиталях.Анна Кучевасова: "На этом месте, на костях наших людей, нельзя строить суд. Это не по-человечески".В администрации Кочёвского округа уверяют, что по закону никаких препятствий для строительства нет - участок свободен от планов и захоронений. Официальных данных о захоронениях на этом месте нет.В ближайшем будущем власти намерены открыть детскую площадку рядом с Аллеей Славы, поклонный крест перенести. Территория должна значительно преобразиться. Но местные жители стоят на своем - в Сети собирают подписи под петицией о запрете стройки. Есть уже 53 автографа.