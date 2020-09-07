Погодный контраст: чем удивит погода на этой неделе?
"С четверга активизируется циклоническая деятельность. Возможность осадков зависит от траектории прохождения циклонов. Если циклоны будут проходить по северным территориям, то дождей будет немного, за исключением северных территорий. Если циклоны будут смещаться южнее, то осадков будет значительно больше. Предварительно ожидается выход двух циклонов: в четверг и в пятницу вечером. Со вторым циклоном будет связано усиление ветра и понижение температуры в дневные часы до 10-15 градусов", - рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.
По прогнозам синоптиков, заморозков на этой неделе не будет. В целом температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы.
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