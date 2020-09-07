← Массовое ДТП: в Перми столкнулись шесть автомобилей
На «Заводе Шпагина» началась подготовка к фестивалю Efest’2020
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← Массовое ДТП: в Перми столкнулись шесть автомобилей
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04.09.2020 в 12:50
03.09.2020 в 13:12
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Массовое ДТП: в Перми столкнулись шесть автомобилей
В правила предоставления бесплатной пересадки внесены изменения
На ул. Светлогорской внедорожник сбил пожилого мужчину
В Перми откроются большие городские сельхозярмарки
Служба судебных приставов начинает приём граждан в очном режиме
В Соликамске откроют новое здание автовокзала
В Березниках "ЕвроХим" построит порядка полутора тысяч квартир
Прикамье присоединилось к государственной системе учета и контроля опасных отходов
Почти на всех объектах по проекту «Малые дела» работы близятся к завершению
Жители микрорайона Нагорный пожаловались на отсутствие холодной воды
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