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В Перми откроются большие городские сельхозярмарки
в Свердловском районе по адресу: улица Народовольческая, 3;
в Мотовилихинском районе на площади Дружбы;
в Индустриальном районе по адресу: улица Мира, 39;
в Дзержинском районе по адресу: проспект Парковый, 66.
На ярмарках можно приобрести свежие овощи, натуральный мед разнообразных сортов, молочную и мясную продукцию пермских фермеров, сладости.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.09.2020
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