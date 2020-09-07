Служба судебных приставов начинает приём граждан в очном режиме
Сергей Неведомский, руководитель УФССП по Пермскому краю: "Если говорим о том, что надо немедленно решить вопрос, и он требует быстрого реагирования, здесь я бы посоветовал гражданам обратиться в телефонном режиме, у нас существуют телефоны дежурные, которые размещены на официальном сайте УФССП по Пермскому краю в разделе "Контакты", также напоминаю, что сохраняется возможность обращения по почте".
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