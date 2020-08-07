Пермских нефтяников захватил дух соревнования
На суше и на воде. Именно так прошел 51-й конкурс профессионального мастерства рабочих «ЛУКОЙЛ-Перми», с участием зависимых и подрядных организаций. В частности на воде свои навыки демонстрировали участники нештатных аварийно-спасательных формирований.
Одним из испытаний была ликвидация разлива нефти в водоём. Соревновались спасатели на месторождении имени Сухарева, где нефтедобыча будет вестись с трёх искусственно созданных островов. Ещё одной площадкой конкурса в этом году стал двенадцатый цех добычи нефти и газа, здесь соревновались в профессионализме представители остальных специальностей, всего их 11, а участников без малого 130 человек. Каждый готовился к испытаниям тщательно, поэтому борьба получилась напряжённой.
Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Конкурс даёт, во-первых, понимание сплочённости, понимание уровня профессионализма, и самое главное, что участники конкурса, это, как аксиома. Потом они и на производственных площадках не работают по-другому, они работают именно так, как они себя показали на конкурсе".
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