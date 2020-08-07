Дмитрий Махонин: «Надо кардинально менять культуру стройки»

К 2023 году должен преобразиться город Пермь. Это стремление сегодня особенно заметно в центре краевой столицы. Но если пермякам приходится терпеть неудобства, то люди, по крайней мере, должны видеть активные работы и их результаты. С таким посылом обратился к своим подчиненным глава Прикамья Дмитрий Махонин, он провел выездное совещание в Ленинском районе. Подготовка к 300-летию Перми в деталях: плитка местных производителей, фонари от знаменитых мастеров Златоуста. Врио губернатора Дмитрий Махонин прошёл несколько кварталов Комсомольского проспекта, проверил ход работ по его благоустройству. Здесь идёт, в том числе, капитальный ремонт фасадов - 11 домов преобразят в этом году, ещё 26 - в следующем. Задача - сделать улицу комфортной и сохранить исторический облик надолго. Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Как мы будем препятствовать рисованию всяких рисунков?"

"Ваше поручение поступило тоже к нам, рассматриваем ряд предложений поставщиков антивандальных покрытий".

К следующей точке визита Дмитрий Махонин решил проехать на трамвае - одном из 10 новых составов, заступивших на линию. Остановка «Горького» - и поликлиника на 400 посещений в смену. Внимание к этой стройке приковано с лета прошлого года, когда археологи нашли здесь сундук с четырьмя сервизами, которые были обёрнуты газетами 1917 года. Музейщики благодарны строителям, что те на время раскопок приостановили работы. Теперь главная задача - преодолеть небольшое отставание.

Готовность сейчас - около 40%. После завершения строительства здесь появятся круглосуточный травмпункт, неотложка, отделение лучевой диагностики.

Комсомольский проспект реконструируют в рамках проекта «Пермь-300», поликлинику строят по ранее намеченным планам, но подход должен быть единым ко всем возводимым объектам - отметил глава региона.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Надо кардинально менять культуру стройки. Этим и занимаемся. Когда люди видят, что идет стройка, и она не останавливается, совсем другое отношение к властям, к строителям. Мы кардинально меняем подходы и в документообороте, и к взаимоотношению подрядчиков и заказчиков, чтобы ничего не мешало нормальному функционированию строительных объектов". Речь в том числе о спортивном комплексе, который намерены построить на месте стадиона «Энергия». По поручению Дмитрия Махонина он включён в список приоритетных проектов к 300-летию Перми. Сейчас идёт проектирование, которое предполагает 4 зала для игровых видов спорта, бассейн и футбольное поле.

Александр Козенков, глава Ленинского района г. Перми: "Это, конечно, будет очень желаемо всеми жителями Ленинского района. Потому что у нас, к сожалению, нет таких спортивных объектов".

Главный ориентир - 2023 год, к этому времени город должен не просто преобразиться, а стать максимально комфортным и привлекательным для жизни.