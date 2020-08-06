МЧC: в Прикамье возможны грозы, град и туман
МЧС России по Пермскому краю рекомендуем жителям соблюдать в непогоду меры безопасности и осторожность.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.08.2020
МЧC: в Прикамье возможны грозы, град и туман
Деревья в центре Перми вылечат
Пермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатре
В Кудымкаре установят памятник пельменю
Пермские эксперты обсудили новшества избирательного процесса
В поселке Горный готовится к сдаче новый детский сад
В галерее открылась выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах"
В Перми осуждены двое фальшивомонетчиков
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2020
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Деревья в центре Перми вылечат
Пермский губернский оркестр даст концерт в летнем автотеатре
В Кудымкаре установят памятник пельменю
Пермские эксперты обсудили новшества избирательного процесса
В поселке Горный готовится к сдаче новый детский сад
В галерее открылась выставка "Строгановы. Эпоха в иконных образах"
В Перми осуждены двое фальшивомонетчиков
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Прикамье вновь опустился ниже 1
В Перми за лето на воде было спасено 12 человек
В Перми супермодель забралась на крышу и училась паять провода
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