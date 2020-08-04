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К 300-летию в Перми благоустроят долины малых рек
К юбилею краевой столицы в 2023 году, в долинах рек планируется организовать рекреационные зоны, а в Черняевском лесу – обустроить пешеходные и велодорожки. Дмитрий Махонин поручил министру ЖКХ и благоустройства региона Андрею Кокореву вести разработку проекта с привлечением общественности и экспертов. Кроме того, должны быть сделаны все необходимые экологические экспертизы и инвентаризация объектов.
Также в рамках проекта «Пермь-300» будут благоустроены городские парки и скверы. Глава региона дал поручение организовать обсуждение всех концепций по созданию парков и скверов в каждом районе Перми с его жителями. К 2023 году в каждом районе города планируется благоустроить по 2 парка или сквера.
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