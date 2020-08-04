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Еще четыре филиала Пермского краеведческого музея возобновили работу
Почти пять месяцев эти филиалы Пермского краеведческого музея были закрыты для посетителей. Индивидуальное посещение музеев допускается при наличии масок и соблюдении дистанции в 1,5-2 метра. Разрешены групповые экскурсии (не более 5 человек в группе) также при наличии масок и соблюдении социальной дистанции. Любые мероприятия и посещение музеев большими группами на данный момент невозможны.
До снятия ограничений не проводится акция «Бесплатная среда» - свободный вход для всех посетителей в третью среду каждого месяца.
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