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Крайизбирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы Пермского края
В итоге, в качестве кандидатов в губернаторы Пермского края зарегистрированы четверо: врио губернатора Дмитрий Махонин (самовыдвижение), экс-директор ОАО «Пемос-Хенкель» Евгений Козлов (партия «Патриоты России»), депутат краевого парламента Олег Постников (ЛДПР), секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова (КПРФ).
Кандидат от «Справедливой России» Александр Репин на прошел муниципальный фильр - в крайизбиркоме засчитали только 101 подпись в 31 муниципалитете. Для прохождения фильтра необходимо 102 подписи депутатов минимум в 35 территориях. Также избирком не зарегистрировал предпринимателя Андрея Михеева («Российский объединенный трудовой фронт»), исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Павла Панкова (самовыдвижение) и директора ООО «Статус-кво» Филиппа Чернышева (самовыдвижение). Они не предоставили необходимый пакет документов, сообщает издание "Бизнес-Класс". Напомним, выборы губернатора Пермского края пройдут в три дня - с 11 по 13 сентября. При этом, голосование 11 и 12 сентября будет считаться досрочным.
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