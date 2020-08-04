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С начала пандемии в Прикамье выявлено свыше 6,1 тыс. инфицированных COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6159. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 3 августа – 1,0).
Из 71 нового инфицированного – 37 мужчин, 32 женщины, 2 ребёнка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19. Также, 1 пациент по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 169 летальных исходов от COVID-19. Еще 100 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
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