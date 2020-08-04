С начала пандемии в Прикамье выявлено свыше 6,1 тыс. инфицированных COVID-19

В Кудымкар после долгого, в две тысячи километров, пути к Белому морю и обратно вернулся путешественник Олег Тупицын. Трудности подстерегали не только в пути, но и на отдыхе. Из-за огромного количества комаров нужно было успеть установить палатку в течение двух минут. Еду приходилось готовить в закрытой палатке на газовой горелке. Вещей путешественник брал по минимуму, обязательно аптечка и ремкомплект. Каждый день велосипедист проезжал от 170 до 200 километров. В следующем году Олег планирует колесить по Европе. Конечный пункт – Берлин. Но для путешествия, кроме визы, нужно накопить денег. Разрешение не получить, если на счету не будет минимум ста евро – на один день пребывания за границей.