Скончалась легенда пермского радио Тамара Ромащенко

Сегодня скончалась редактор краевого радио ГТРК "Пермь", заслуженный работник культуры РФ Тамара Ромащенко. Тамара Михайловна родилась в 1944 году в Омской области. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета (1991). Журналистскую деятельность начала на Пермском областном радио в 1970 году. Была редактором передач на УКВ радиостанции «Кама», младшим редактором по работе с письмами, корреспондентом, редактором передач для детей и молодёжи. С 1975 года в своих передачах ведёт разговор с подрастающим поколением, молодёжью Пермского края об актуальности духовно-нравственных ценностей, в двух еженедельных программах: «Диалог с молодыми» и «Ориентир» — для тех, кто учится и тех, кто учит.
Тамара Ромащенко — «Звезда четвёртой власти» по итогам фестиваля «Женщины Перми–2006», Отличник радиовещания и телевидения. Неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара. Награждена Почётными грамотами ВГТРК, Федерального Агентства по образованию, Министерства образования Пермского края, Благодарственными письмами губернатора края и главы города Перми, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014). Заслуженный работник культуры РФ.
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