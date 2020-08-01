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Поразить широтой размаха: в Перми обсудили подготовку к 300-летию города

В библиотеке им. Пушкина состоялось совещание по реализации мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 300-летия Перми. Совещание провел глава Пермского края Дмитрий Махонин. В совещании приняли участие представители краевых ведомств, глава Перми Дмитрий Самойлов, представители администрации Перми.
По словам главы региона Дмитрия Махонина, основным аспектом празднования должна стать социальная включенность, чтобы жители города стали созидателями, участниками, авторами многих проектов. Еще один важный аспект – внимание ко всем категориям граждан, а также ориентированность на преемственность поколений.
Привлечь пермяков к подготовке празднования планируется разными способами. Например, запустить голосование на портале «Управляем вместе» за символ празднования 300-летия города, пригласить к участию в конкурсе на разработку брендбука с учетом выбранного символа и конкурсе заявок на реализацию проектов.
О плане основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 300-летия города рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова. По ее словам, запланировано создание команды «Эксперты 300», в которую войдут деятели из разных сфер – музыкальной, издательской и других, задачей которых станет отбор проектов к реализации от некоммерческих организаций. Также в этом году планируется объявить конкурс на создание брендбука.
Обсуждается вопрос увеличения количества объектов культуры для проведения в них ремонтных работ. Речь идет о Дворце культуры «Искра», Дворце культуры им. Калинина, Детской музыкальной школе №2 им. Крылатова, которой в следующем году исполнится 100 лет, а также о дополнительных работах во Дворце культуры им. Кирова.
В 2021 году запланировано подведение итогов конкурса проектов НКО и конкурса на создание бренбука, а также начало реализации культурно-массовых мероприятий. Среди них – проект «Лучшие театры России – юбилею города Перми», выставки, 20 показов в 6 городах Прикамья в рамках проекта «Дни краевой столицы», новые постановки в театрах города по произведениям пермских писателей, объявление конкурса на создание арт-объекта, посвященного 300-летию Перми. Таким образом, к реализации в 2022 году запланировано более 200 мероприятий.
В 2022 году городские власти ставят перед собой задачу по усилению молодежных мероприятий – «Место силы Пермь», творческая лаборатория «Город молодых». Поскольку ледовые городки Перми являются лучшими среди городов Приволжского федерального округа, в это же время планируется развитие центра ледовых компетенций.
Нарастающим итогом в 2022 году пройдет более 250 мероприятий. Среди них также – фестиваль МакДонаха, продолжение выставочного проекта «Улица музейная», проекта «Лучшие театры России – юбилею города Перми» и другие.
В 2023 году к реализации запланировано уже более 300 мероприятий. В этот год планируется создать самый масштабный ледовый городок в истории, увеличить количество новогодних маршрутов, организовать юбилейные маршруты, провести юбилейный фестиваль городов-побратимов.
Встретить 300-летие планируется торжественными и праздничными мероприятиями, юбилейными гастролями проекта «Лучшие театры России», участием молодежи из других городов в проекте «Место силы – Пермь». Также в рамках Дня рождения города планируется подвести промежуточные итоги проекта «Пермь – город рек», провести фестиваль «300 огней над Камой», поддержать не менее 60 проектов НКО. Одним из самых запоминающихся событий должна стать установка и открытие арт-объекта, посвященного 300-летию Перми.
В ходе совещания Дмитрий Махонин предложил привлекать к подготовке к празднованию юбилея Перми больше местных коллективов, обсуждать планы с экспертным сообществом.

Опубликовано: 01.08.2020 в 17:53 в рубрике - Вести Пермь

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