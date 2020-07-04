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Почти в 100 школах Пермского края обновят компьютерное оборудование
В 94 школы края должно поступить новое IT-оборудование: 630 проекторов, 130 стационарных компьютеров, 650 ноутбуков и 1600 планшетов. Компьютерную технику, в том числе, получат образовательные учреждения Перми, Березников, Верещагино, Нытвы, Лысьвы, Чайковского, а также в школы Бардинского, Большесосновского, Пермского и Чернушинского районов.Победителем аукциона на поставку компьютерной техники признано ООО «АДВ-ТЕХ», предложившее поставить технические средства по цене 22,6 млн руб. (снижение составило 22,5% от начальной цены 27,7 млн руб.). В аукционе на поставку компьютеров, ноутбуков и планшетов стало ООО «Дело техники – УРАЛ», предложившее цену 59,6 млн руб. (снижение составило 25% от начальной цены 79,4 млн руб.).
Победители аукционов обязаны поставить новое оборудование в течение 90 дней с даты заключения контракта.
Финансирование закупки IT-оборудования предусмотрено государственной программой Пермского края «Образование и молодежная политика».
Обновленная инфраструктура позволит использовать информационную систему ЭПОС. Школа – электронные дневники и журналы, библиотеку образовательных материалов и конструктор, позволяющий педагогам создавать программу занятий. В настоящее время ЭПОС внедрен в 25 школах края в пилотном режиме. В мае 2020 года администраторы 83 школ-спутников второго этапа внедрения ЭПОС получили доступ к системе, летом доступ получат еще 104 школы. С сентября обучение работе в ЭПОС продолжится в остальных учебных заведениях края.
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