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В центре Перми сгорел внедорожник

В социальных сетях опубликовали видео крупного пожара, который произошел в самом центре Перми. На перекрестке улиц Куйбышева и Революции во время движения загорелся внедорожник "Лексус". Как сообщают очевидцы, машина вспыхнула мгновенно. Причиной ЧП скорее всего стала неисправность газового оборудования. Пламя почти полностью уничтожило кузов и салон автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия образовалась серьезная пробка.

Опубликовано: 30.06.2020 в 12:45 в рубрике - Вести Пермь

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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.06.2020


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← Представители духовенства поддержали возможность проголосовать заранее

Потепление начнется в среду →

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