← Александр Башминов оценил соблюдение норм безопасности на избирательном участке
Представители духовенства поддержали возможность проголосовать заранее
Марсель хазрат Тайсин, имам регионального духовного управления мусульман Пермского края: "Все хорошо организовано. В школе все хорошо принимают. На входе указывают куда идти. Продумано все, чтобы не было встречного движения, все санитарные нормы соблюдены».
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