Представители духовенства поддержали возможность проголосовать заранее

Сегодня в Пермском крае открылись 1780 избирательных участков, на которых каждый день, до 1 июля включительно, можно проголосовать с 08:00 до 20:00. Также с сегодняшнего дня и до 30 июня можно будет проголосовать у себя во дворе по месту прописки или прикрепления к участку. Для этого, в один из этих дней с 17:30 до 22:00 будет организован выезд членов участковой комиссии в каждый из дворов многоквартирных домов Пермского края. Информация о дате работы выездной участковой комиссии размещена на специальных объявлениях в подъездах домов. Те, кто по уважительной причине не могут посетить участок для голосования, могут проголосовать