Александр Башминов оценил соблюдение норм безопасности на избирательном участке
Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма», российский баскетболист: "Кто успевает прийти сегодня или завтра, то, наверное, это лучше сделать в тот момент, когда народу не так много. Естественно, использовать маски, спреи, на входе мне обработали руки, померили температуру. Поэтому, я надеюсь, что всё произошло безопасно".Всего в Пермском крае работают 1780 избирательных участков, на которых каждый день, до 1 июля включительно, можно проголосовать с 08:00 до 20:00.
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