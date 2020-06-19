В Перми разработаны муниципальные меры поддержки владельцев НТО

В Перми с владельцами нестационарных торговых объектов заключено 64 допсоглашения для предоставления муниципальных мер поддержки. Они предусматривают отсрочку оплаты аренды, мораторий на штрафы до конца года, перенос сроков по демонтажу. Также владельцы НТО могут подать документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с приобретением или изготовлением типового нестационарного торгового объекта.Накануне глава Перми Дмитрий Самойлов посетил нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: улица Пушкина, 23, который возобновил работу после двух месяцев закрытия и заявился на получение муниципальных мер поддержки.Вот так павильон выглядел раньше: А так он выглядит сейчас: Из потраченных на новый павильон денег его владелец получит субсидию 200 тысяч рублей. Плюс уже сейчас есть отсрочка по аренде.Акиф Алекберов, владелец НТО: "Предоставили отсрочку по аренде 203 тысячи до конца года. Для меня эти 203 тысячи, безусловно, было бы тяжело эти деньги платить."Общий пакет муниципальных мер поддержки составил порядка 220 млн рублей. Помощью уже воспользовались 64 бизнесмена.