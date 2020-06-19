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Общероссийское голосование в Прикамье будет проведено в безопасных санитарных условиях
Всем участникам голосования на входе в помещение для голосования или при голосовании на придворовой территории и «на дому» будут вручаться перчатки, маска и индивидуальная авторучка. Члены избирательных комиссий будут находиться в индивидуальных защитных экранах для лица, а при голосовании «на дому», которое впервые будет проводиться бесконтактно, – еще и в медицинских халатах. При входе на участки будет возможность обработать антисептиками руки и обувь. Члены комиссий также прошли тестирование на COVID-19, положительных случаев не было выявлено.
Для обеспечения безопасных санитарных условий в избирательные комиссии поставляется почти 2 млн масок и столько же пар перчаток и одноразовых ручек, 60 тонн антисептиков, более 700 тыс. антибактериальных салфеток; пошито почти 70 тыс. халатов, изготовлено более 15 тыс. защитных экранов для лица для членов комиссий. Участки будут обеспечены 1800 единицами бесконтактных термометров и антибактериальных ковриков. Накануне дня голосования и дней, предшествующих дню голосования, а также после голосования помещения всех участков будут полностью продезинфицированы.Напомним, голосование по поправкам в Конституцию будет продолжаться неделю - с 25 июня по 1 июля. Для этого разработано несколько вариантов. На дому — для маломобильных и болеющих граждан, когда экипированные сотрудники придут с бланком в специальном пакете и боксом для него. В квартиру заходит не будут, по сути, бесконтактный процесс. Можно прийти на свой участок, учитывая количество дней, в избиркоме рассчитывают на равномерное распределение голосующих. И третий вариант - голосование во дворах многоквартирных домов.
Антон Маклаев, член Избирательной комиссии Пермского края: "В один из дней с 25 по 30 июня во двор, предварительно разместив объявление, приедет участковая избирательная комиссия. И с 17:30 вечера до 22 вечера во дворе будет организовано голосование."
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