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В Краснокамске вынесен приговор наркодилеру

27-летний житель Перми признан виновным в совершении серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Следствие представило доказательства 64 эпизодов покушения на сбыт запрещенных веществ. Полицейские задержали молодого человека в ходе оперативно-розыскных мероприятий в декабре прошлого года в лесополосе вблизи Краснокамска.
При себе у гражданина находилось 7 свертков с наркотическим веществом. В дальнейшем оперативники провели обыск по месту проживания задержанного. В квартире у пермяка обнаружено и изъято около 300 граммов наркотика синтетического происхождения N-метилэфедрон. Кроме того, в ходе осмотра жилища стражи порядка изъяли электронные весы и упаковочные материалы для расфасованных запрещенных веществ. При осмотре личного телефона злоумышленника обнаружено более 200 адресов, где он разложил закладки с наркотиком. Часть тайников обнаружена полицейскими, наркотические вещества изъяты.
Суд приговорил виновного к девяти годам шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания молодому человеку назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Опубликовано: 19.06.2020 в 11:06 в рубрике - Вести Пермь

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