Глава Прикамья наградил участников масштабных поисков детей

В Перми прошла встреча главы региона с должностными лицами и руководителями волонтерских организаций, занимающихся розыском без вести пропавших людей. Напомним, в начале июня пропал 10-летний мальчик в Гайнском районе, а затем 2-летняя девочка в Усолье.На их поиски были брошены все силы спецслужб Прикамья, к правоохранительным органам присоединились волонтеры и просто неравнодушные граждане. Днем и ночью они прочесывали лесополосу с помощью служебно-розыскных собак и беспилотной летательной техники. Детей удалось найти.Глава Прикамья Дмитрий Махонин наградил участников этих масштабных поисково-спасательных операций. Он вручил благодарственные письма начальнику отделения организации розыска УУР ГУ МВД России по Пермскому краю Виктору Прорубникову и начальнику отделения МВД России по Гайнскому району Олегу Шкудову. Такой же награды удостоена руководитель «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» Ксения Макарова. «Мне удалось побывать в поисковом лагере в Гайнах и увидеть самому вашу работу и нелегкий быт. Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в этих и множестве других поисковых операциях. Благодаря вашей воле, мужеству и неравнодушию к чужому горю, пропавшие люди находятся. Вы дарите надежду всем, кто попал в непростую ситуацию. Отдельное спасибо – нашим ребятам из поисковых отрядов. Горжусь, что в Пермском крае так много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь в любое время дня и ночи. Без вашей помощи одним спецслужбам не справиться. Регион заинтересован в развитии поисковых отрядов. Только совместная работа волонтерских и ведомственных структур поможет достигать высоких результатов», – отметил Дмитрий Махонин.