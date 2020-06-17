← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2020
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Стало известно, в каких школах и детсадах Перми лучше кормят
По результатам проверок установлено, что в большинстве посещённых учебных заведений вкусовые качества блюд соответствуют требованиям. Лучшей признана организация питания в школе №16 в Орджоникидзевском районе, в школах №42 и №12, в детском саду №291 в Свердловском районе, в гимназии №8 Кировского района, в Школе бизнеса и предпринимательства, а также в пермской кадетской школе №1 в Мотовилихе. Информация о результатах выездных проверок совета по питанию доводится до сведения всех образовательных учреждений, административным командам других учебных заведений рекомендовано ознакомиться с опытом работы перечисленных школ.
Совет по организации питания – орган контроля услуг питания в школах и детских садах, созданный при департаменте образования администрации Перми в 2018 году. В его состав входят представители родительской и педагогической общественности, а также депутаты гордумы.
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