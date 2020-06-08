В Пермском крае стартовала «Неделя донорства»

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Напомним, с начала мая явка доноров в среднем составляет менее 140 доноров, заготовка донорской крови упала до 70 литров в день. Остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови. Отмечается резкое снижение записи жителей на сдачу крови - в 1,5 раза. Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края нужно не менее 200 доноров в день.
Записаться на сдачу крови можно по телефонам: в Перми 8 -342-282-53-21, в Кунгуре 8 -34271-269-61. Прием звонков на запись в понедельник-четверг с 13:30 до 15:00, на запись в пятницу с 12:30 до 14:00.
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