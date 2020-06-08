В краевой психиатрической больнице выявлен очаг коронавируса
Кроме того,при еженедельном обследовании коронавирус выявлен у медицинского работника, течение заболевания у него бессимптомное. Сейчас он находится на изоляции дома. 22 контактных медицинских сотрудника находятся в обсервации на территории больницы.
По факту нового очага Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию, они находятся под наблюдением медицинских работников.
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