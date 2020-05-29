"Дистанционку" продлили?

В министерстве образования Пермского края прокомментировали слухи о возможном продлении дистанционного обучения в школах Пермского края до 1 января 2021 года. Почвой для слухов стал документ, опубликованный в пабликах сосетей. Это постановление главы российского Роспотребнадзора Анны Поповой об утверждении санитарно - эпидемических правил в условиях профилактики коронавирусной инфекции. Речь в том числе идет о дистанционном обучении. В выложенном постановлении говорится, что оно действует до 1 января 2021 года.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Конечно, нет. Я абсолютно уверена, что мы начнем новый учебный год совершенно обычно и продолжать его будем в обычном режиме. Другое дело, что с большим использованием дистанционных технологий, чем это было до сих пор. Но в случае неблагоприятной обстановки, а в каждом регионе может быть своя обстановка, мы будем готовы к работе в дистанте. Письмо именно об этом".