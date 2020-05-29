← Весеннее обострение: голые пермяки выходят на улицу
Международная акция «Сад памяти» в Прикамье подходит к финалу
В последние дни мая работы проходили в Сивинском, Косинском, Октябрьском, Юрлинском, Горнозаводском и Куединском районах. Благодаря сотрудникам лесничеств и арендаторам лесных участков за неделю «Сад памяти» вырос почти на 150 тысяч молодых деревьев.
Свой вклад в акцию вложили и территории Пермского края, где высадили 775 декоративных деревьев на территории парков и скверов. В ближайшую неделю лесничества Прикамья планируют завершить памятные посадки. Акция реализуется при содействии региональной дирекции Года памяти и славы, Министерства культуры Пермского края и Минприроды Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Весеннее обострение: голые пермяки выходят на улицу
1 июня в Перми пройдет "прямая линия" по изменению маршрутной сети
Пермский университет приглашает на День открытых дверей
В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
На Прикамье надвигается резкое похолодание
В Перми введен в эксплуатацию долгострой на улице Куйбышева
Выплаты врачам: без специальных комиссий не обойтись
На Компросе высаживают новую живую изгородь
Больница под контролем: как работает проект «Кнопка вызова»
Горячее водоснабжение в микрорайоне Краснова восстановлено
Добавить комментарий: