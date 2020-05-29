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← 1 июня в Перми пройдет "прямая линия" по изменению маршрутной сети
Международная акция «Сад памяти» в Прикамье подходит к финалу →
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21.05.2020 в 15:15
21.05.2020 в 13:04
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.05.2020
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Весеннее обострение: голые пермяки выходят на улицу
1 июня в Перми пройдет "прямая линия" по изменению маршрутной сети
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