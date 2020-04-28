«Вести Пермь ONLINE» - 28.04.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - 28.04.2020. Главные информационные итоги дня.
В Прикамье сегодня выявлены новые случаи коронавируса. Сколько среди заболевших людей младше 45 лет?
Почему во время дистанционного обучения школьники в селах вынуждены делать уроки на крыше?
Когда обещают открыть ярмарки с рассадой, и что лучше садить уже прямо сейчас?
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 27.04.2020
Пермский край. Неделя за 159 секунд
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 24.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 22.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020
Муниципалитеты самостоятельно решают, кому положены сухие пайки
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.04.2020
Пермский край. Неделя за 159 секунд
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.04.2020
Добавить комментарий: