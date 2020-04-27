«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 27.04.2020

Пермские оперативники задержали четырех жителей Московской области, подозреваемых в сбыте героина на территории Прикамья и Тюмени. Незаконный бизнес организовал 23-летний мужчина. Известно, что на дилера работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. Теперь ему, как и остальным подозреваемым, грозит до 20 лет заключения. В ходе проведенных обысков полицейские изъяли около 1 килограмма героина. Все задержанные находятся в следственном изоляторе г. Перми.