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Муниципалитеты самостоятельно решают, кому положены сухие пайки

В Перми и Пермском крае начали выдавать продуктовые наборы семьям дошколят, относящихся к некоторым льготным категориям. В министерстве образования подчеркнули, что сейчас каждый муниципалитет самостоятельно решает, кому положены эти пайки. В Перми, к примеру, список довольно большой. Не магазин, а пермский детский сад «Каледоскоп». Здесь, как и во многих других детсадах, начали раздавать продуктовые наборы для семей дошколят, которые имеют льготу. Заведующая и её коллеги соблюдают все правила дня сегодняшнего: маски, перчатки, дистанцирование. А вместо "до свидания" желают здоровья.
В списке продуктов говядина тушеная, рис, греча, макароны, сахар, молоко сгущённое, сок, пряники. Всего 14 позиций. Общий вес одного пакета составляет более 8 кг на общую сумму тысяча рублей. В Перми на сухие пайки могут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи, дети родителей-инвалидов 1,2 группы, дети-сироты. Предусмотрено, что наборы будут выдаваться малообеспеченным родителям, даже если ребенок не зачислен в детский сад. По всем вопросам можно обращаться на «горячую» линию департамента образования: 212-27-47.
Подобные сухпайки, но немного с другим ассортиментом, более калорийным, начали выдавать семьям школьников, получающих в учебном заведении бесплатное питание, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья с 30 марта. Сделано это было в связи с переходом на дистанционное обучение.Только в Перми продуктовые наборы для детсадовцев получат около 20 тысяч семей. Общая цифра по краю составляет более 160 тысяч, включая школьников. В детском саду "Калейдоскоп" за раз раздали больше 200 сухих пайков. Чтобы не нарушать социальное дистанцирование, время выдачи распределили.

Метки: Общество, Экономика

Опубликовано: 21.04.2020 в 16:04 в рубрике - Вести Пермь

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