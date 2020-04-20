Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермский край. Неделя за 159 секунд

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.04.2020

смотреть видео

Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Опубликовано: 20.04.2020 в 21:48 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермский край. Неделя за 159 секунд

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.04.2020

В ГИБДД рассказали, как ловят нарушителей домашнего карантина

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» запустил бесплатную доставку товаров для дома в Перми

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.04.2020

За 15 апреля в Прикамье выявлено 18 случаев коронавируса

В Перми стартовала всероссийская акция «Задачка со звездочкой»

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 15.04.2020

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 14.04.2020

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.04.2020


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский край. Неделя за 159 секунд

Обратите внимание

в Перми

В пострадавшем от взрыва газа подъезде на Чернышевского, 3 начался ремонт
Специалисты газораспределительной компании по результатам обследования квартиры пришли к выводу, что газовое оборудование в ней было испорчено преднамеренно, что могло привести к взрыву
17.04.2020 в 16:52

Метки: Происшествия, Преступления, в Перми

«По пьянке - дурная голова». Пермяк не смог угнать старое авто и продал его на металлолом
В полицию обратилась жительница Перми. Она сообщила о пропаже своего автомобиля ВАЗ, который был припаркован возле дома на улице Чистопольская
17.04.2020 в 15:59

Метки: Преступления, в Перми

«Наркотик мешали с детской молочной смесью»: в Перми спецназ взял штурмом жилище наркодилеров
В поле зрения полицейских злоумышленники попали несколько месяцев назад. По предварительным сведениям, они прибыли в Пермь из ближнего зарубежья и развернули активную деятельность по распространению наркотиков
17.04.2020 в 14:22

Метки: Происшествия, Преступления, в Перми

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» запустил бесплатную доставку товаров для дома в Перми
Период самоизоляции можно посвятить наведению порядка в квартире или обновлению интерьера. За самым необходимым даже выходить из дома не нужно. Так, некоторое магазины перешли на курьерскую доставку и покупку можно совершить онлайн
17.04.2020 в 11:24

Метки: Деньги, в Перми, Общество

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.04.2020
Главные информационные итоги дня
16.04.2020 в 22:20

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Розы в Казани недорого - Flowwow
В интернете можно заказать любой букет с доставкой. Это удобно и выгодно.
13.04.2020 в 11:45

Метки: В России

Афиша мероприятий в Москве: где забронировать билеты по самой выгодной цене
Где забронировать билеты по самой выгодной цене на мероприятия в Москве. Что предлагают мастер-классы.
10.04.2020 в 21:24

Метки: В России, Культура, Анонс

11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»
Это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтёрам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, — всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома
10.04.2020 в 11:16

Метки: Общество, СМИ, В России

Пермский край занял первое место в рейтинге регионов с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Рейтинг субъектов опубликован на сайте Центра политической конъюнктуры. На первое место эксперты поставили Пермский край, где объявлены расширенные меры поддержки бизнеса и граждан
09.04.2020 в 16:47

Метки: В России, Общество, Здоровье, Сделано в Перми

13 апреля на телеканале «Россия 1» премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»
Это экранизация одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. Действие фильма начинается зимой 1930 года в далекой татарской деревне. У Зулейхи, которую играет Чулпан Хаматова, убивают мужа
07.04.2020 в 13:55

Метки: Кино, СМИ, В России

Лента новостей RSS каналы

Сеть АЗС НЕФТЕХИМПРОМ. Только хорошие новости для клиентовСеть АЗС НЕФТЕХИМПРОМ. Только хорошие новости для клиентов

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.04.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.04.2020

Пермским памятникам устроили водные процедурыПермским памятникам устроили водные процедуры

Пермяки пока не смогут поставить прививку от клещевого энцефалитаПермяки пока не смогут поставить прививку от клещевого энцефалита

"За расставаньем будет встреча!" Дети и учителя соскучились по школе"За расставаньем будет встреча!" Дети и учителя соскучились по школе

В Прикамье началась выдача сухих пайков для дошколятВ Прикамье началась выдача сухих пайков для дошколят

Давки быть не должно: в Перми увеличили количество автобусовДавки быть не должно: в Перми увеличили количество автобусов

В выходные полицейские раздали 15 тысяч масокВ выходные полицейские раздали 15 тысяч масок

В период самоизоляции растет спрос на аренду загородных домов В период самоизоляции растет спрос на аренду загородных домов

Сегодня - Национальный день донора Сегодня - Национальный день донора

Цифровой пропуск: насколько защищены личные данные?Цифровой пропуск: насколько защищены личные данные?

Пермяков призывают отказаться от традиционных весенних сплавовПермяков призывают отказаться от традиционных весенних сплавов

В Перми началась обработка зеленых массивов от клещейВ Перми началась обработка зеленых массивов от клещей

В Перми увеличили число рейсов на самых популярных маршрутахВ Перми увеличили число рейсов на самых популярных маршрутах

В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавирусаВ Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса

В Перми закрыли на карантин онкогематологический центрВ Перми закрыли на карантин онкогематологический центр

В Перми осужден похититель подгузников В Перми осужден похититель подгузников

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Вести Пермь. События недели 19.04.2020Вести Пермь. События недели 19.04.2020

Жительница Пермского края поделилась особенным рецептом приготовления куличаЖительница Пермского края поделилась особенным рецептом приготовления кулича

В Пермском крае увеличили количество патрулей полиции В Пермском крае увеличили количество патрулей полиции

Пасхальные богослужения в этом году пройдут в режиме онлайнПасхальные богослужения в этом году пройдут в режиме онлайн

Глава региона призвал муниципальных руководителей больше внимания уделять врачамГлава региона призвал муниципальных руководителей больше внимания уделять врачам

Кладбища Перми закрыли до особого распоряженияКладбища Перми закрыли до особого распоряжения

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.04.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.04.2020

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную