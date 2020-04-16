За 15 апреля в Прикамье выявлено 18 случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев коронавируса. В том числе в Пермском крае - 18 новых заболевших. По информации краевого минздрава, все они давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением врачей. Среди заболевших, 17 заразились на территории края, еще один - вернулся из Липецка. Из 18 пациентов, 13 - младше 45 лет. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 132. На лечении находятся 110 человек. Выздоровели 19, трое скончались.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.
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