За 15 апреля в Прикамье выявлено 18 случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев коронавируса. В том числе в Пермском крае - 18 новых заболевших. По информации краевого минздрава, все они давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением врачей. Среди заболевших, 17 заразились на территории края, еще один - вернулся из Липецка. Из 18 пациентов, 13 - младше 45 лет. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 132. На лечении находятся 110 человек. Выздоровели 19, трое скончались.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.